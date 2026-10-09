Secretariado Gitano y la AECC se unen para facilitar el acceso a recursos contra el cáncer en Salamanca

La Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han iniciado una colaboración en Salamanca para ofrecer más apoyo a las personas gitanas afectadas por la enfermedad y a sus familias, además de acercarles campañas de prevención y detección precoz.

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El primer encuentro entre ambas entidades se ha celebrado esta semana y ha servido para presentar los recursos de atención social de la AECC a los profesionales de Secretariado Gitano.

La colaboración busca ayudar a las familias a afrontar las dificultades económicas, laborales y sociales que pueden aparecer durante un proceso oncológico, así como facilitar el acceso a ayudas y servicios de apoyo.

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Además, ambas organizaciones trabajarán para acercar las campañas de prevención a la población gitana, con especial atención a los riesgos del uso de vápers y a la importancia de participar en los programas de detección precoz del cáncer.