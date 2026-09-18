Siempre Fiel Protectora, al límite: “Nos echan del terreno donde tenemos el refugio”

Siempre Fiel Protectora, la asociación para el rescate y protección de animales, ha trasladado este viernes a través de sus redes sociales la difícil situación que atraviesa después de conocer que tendrá que abandonar el terreno en el que actualmente se encuentra su refugio.

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“Nos echan. Nos desahucian. Nos echan del terreno donde tenemos el refugio y no tenemos dónde meternos”, denuncia la asociación en un vídeo publicado en la noche de este viernes a través de sus redes sociales.

Según explican, el terreno ha sido vendido y disponen de pocos días para sacar de allí a los animales y todo el material. Ante esta situación, la protectora busca distintas vías para poder continuar con su labor y encontrar un nuevo espacio para los animales.

Entre sus principales necesidades se encuentra la reubicación de los animales mediante adopciones o acogidas, así como la donación o cesión temporal de un terreno donde poder instalarse. También solicitan la colaboración de un abogado animalista, además de ayuda económica y personas que puedan colaborar con el transporte y la mano de obra necesaria para trasladar el material.