“Te receto este libro”: la iniciativa salmantina que acompaña a los pacientes en sus enfermedades

Desde principios de octubre, la Biblioteca Municipal Torrente Ballester trabaja de la mano con el Centro de Salud de Garrido Norte para poner en marcha ‘Bibliomeccum’, una iniciativa cultural-sanitaria que persigue el objetivo de educar de manera sanitaria y ayudar a sobrellevar el día a día ante todo tipo de patologías.

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Con antecedentes de este buen funcionamiento en otros lugares de España, esta iniciativa cultural-sanitaria hace que haya un nuevo método para tratar las enfermedades, sin olvidarse de los procesos clínicos y las informaciones médicas, destacando que ‘Bibliomeccum’ complementará únicamente a las prescripciones médicas.

A través de una receta literaria, este nuevo método se pone en funcionamiento tras el acuerdo de varias instituciones públicas: Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Sanidad, el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de Educación y su Red de Bibliotecas Municipales (en este caso en la Biblioteca Torrente Ballester), y FUNDEC, la Fundación para la Innovación, Investigación, Formación y el Desarrollo Comunitario.

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Bibliomeccum en la Biblioteca Torrente Ballester

Con todo, se pretende que haya una doble vía de actuación, la de conocer de primera mano el trabajo que se realiza en los diferentes centros de salud, además de comprender a todos los profesionales, y por otro lado el de ayudar a todo aquel que lo necesite, a modo de añadido para los tratamientos.

Otro de los grandes objetivos que se persigue con esta iniciativa es la de acercar la cultura a toda la ciudadanía en general desde una perspectiva sanitaria, conociendo la importancia de la lectura en este tipo de situaciones.

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