YMCA atiende a 319 personas en Salamanca a través de su programa de empleo

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra este 7 de octubre, YMCA pone el foco en la importancia de que el acceso al empleo vaya acompañado de unas condiciones laborales dignas.
En Salamanca, el programa Estación Empleo ha atendido desde 2023 a 319 personas en situación de vulnerabilidad. El 78% mejoró su empleo y/o trabajó al menos 30 días durante su itinerario, mientras que el 100% mejoró sus competencias para la búsqueda autónoma de empleo.
El programa ofrece orientación laboral, formación, capacitación digital, intermediación con empresas y acompañamiento durante los procesos de inserción.
En el conjunto de España, cerca de 1.900 personas han participado en Estación Empleo desde 2023 y más de 1.000 han accedido a un empleo.
YMCA recuerda que tener un trabajo no garantiza por sí solo salir de una situación de vulnerabilidad y reivindica la necesidad de avanzar hacia un mercado laboral que ofrezca estabilidad, igualdad de oportunidades, seguridad y posibilidades de desarrollo profesional.