La aparición de las primeras setas en Castilla y León se prevé en zonas de montaña que hayan acumulado más agua desde el verano

El comienzo de la campaña micológica 2026 en Castilla y León sigue siendo una incógnita en las fechas en las que nos encontramos. Así lo manifiestan los técnicos de Micocyl a la Agencia ICAL.

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Un septiembre y parte de octubre caluroso, con temperaturas más propias del verano que de otoño está retrasando la temporada de setas a falta de unas precipitaciones más intensas que se han empezado a notar hace dos días en la provincia de Salamanca, pero que ahora vendrán acompañadas de un decenso notorio de las temperaturas.

Hace casi tres semanas que el doctor en Botánica y vicepresidente de la Asociación Micológica Salmantina Lazarillo confirmaba a Salamanca24horas que la campaña de este año iba a ser mala y las previsiones metereológicas de los próximos días no se muestran esperanzadoras.

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Desde Micocyl ponen el foco en que la producción no se va a generar hasta que vuelva a llover y las temperaturas sean sueves, sin embargo, para los próximos siete días las máximas no superarán los 17 grados, según informaciones de la Aemet.

De esta manera, todo apunta, según dicen, a que las primeras setas se den en las zonas montañosas que hayan acumulado más agua desde el verano y que reciban nuevas precipitaciones.

En cuanto a las especies, los boletus del grupo edulis serían las que tengan una aparición más temprana, junto con la seta de cardo.