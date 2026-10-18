Macotera y Monleras son los pueblos salmantinos elegidos para proyectar películas que den voz a las historias de las mujeres rurales.
Estas proyecciones forman parte del IX Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que pone en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se desarrollará en 532 localidades de toda España hasta el 15 de noviembre.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal destaca que el ciclo permite que las historias de los pueblos lleguen también a las pantallas de los territorios donde transcurren, y reivindica un cine que muestre la vida de las mujeres rurales más allá de los estereotipos.
Entre las películas que serán proyectadas figuran: 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo; 'La buena letra', de Celia Rico; 'La buena suerte', de Gracia Querejeta; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.
Además, del 17 al 31 de octubre se ofrecerá una muestra gratuita con una selección de 13 largometrajes y cortometrajes que está disponible a través de la siguiente página web oficial. Se podrá acceder a esta muestra desde España y también desde otros países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Lista de los pueblos de Castilla y León donde ver estas películas
- Ávila: Arenas de San Pedro; Cillán; Navatalgordo.
- Burgos: Alfoz de Quintanadueñas; Amaya; Aranda de Duero; Briviesca; Caleruega; Campillo de Aranda; Cilleruelo de Abajo; Covarrubias; Fuentenebro; Fuentespina; Guzmán; Hontoria del Pinar; Lerma; Miranda de Ebro; Modúbar de la Emparedada; Nofuentes; Pineda de la Sierra; Poza de la Sal; Pradoluengo; Roa de Duero; Royuela de Río Franco; Sotillo de la Ribera; Torresandino; Tórtoles de Esgueva; Valle de Mena; Villalmanzo; Villanueva de Argaño; Zael; Zazuar.
- León: Carrizo; Crémenes; Fabero; Fontoria; Grajal de Campos; León; Lillo del Bierzo; Lois; Otero de Naraguantes; Peranzanes; Puebla de Lillo; Riaño; Sahagún; Toral de Merayo; Villablino; Villanueva del árbol; Villaquilambre; Villarrodrigo de las Regueras.
- Palencia: Alar del Rey; Carrión de los Condes.
- Segovia: Bernardos; Cabezuela; Campo de San Pedro; Cerezo de Abajo; Cuéllar; Fresno de Cantespino; Fuenterrebollo; Grajera; Juarros de Riomoros; Nieva; Real Sitio de San Ildefonso; San Martín y Mudrián.
- Soria: Berlanga de Duero; El Burgo de Osma; Golmayo; Langa de Duero; Medinaceli; Miño de San Esteban; San Esteban de Gormaz; Valdeavellano de Tera.
- Valladolid: Alcazarén; Aldea de San Miguel; Campaspero; Casasola de Arión; La Seca; Mayorga; Medina del Campo; Olivares de Duero; Piñel de Abajo; Portillo; Quintanilla de Onésimo; Rubí de Bracamonte; Villacarralón; Villafrades de Campos.
- Zamora: Pedralba de la Pradería; San Juan del Rebollar; San Vitero; Santa María de la Vega; Toro; Villaferrueña; Villavendimio.