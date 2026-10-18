Macotera y Monleras son los pueblos salmantinos elegidos para proyectar películas que den voz a las historias de las mujeres rurales.

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Estas proyecciones forman parte del IX Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales que pone en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se desarrollará en 532 localidades de toda España hasta el 15 de noviembre.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal destaca que el ciclo permite que las historias de los pueblos lleguen también a las pantallas de los territorios donde transcurren, y reivindica un cine que muestre la vida de las mujeres rurales más allá de los estereotipos.

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Entre las películas que serán proyectadas figuran: 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo; 'La buena letra', de Celia Rico; 'La buena suerte', de Gracia Querejeta; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia.

Además, del 17 al 31 de octubre se ofrecerá una muestra gratuita con una selección de 13 largometrajes y cortometrajes que está disponible a través de la siguiente página web oficial. Se podrá acceder a esta muestra desde España y también desde otros países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.