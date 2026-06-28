Los ayuntamientos de Salamanca ya pueden inscribirse en la Semana Europea de la Movilidad de la Comisión Europea

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado un nuevo llamamiento para que los municipios españoles participen en la Semana Europea de la Movilidad organizada por la Comisión Europea, que celebrará su vigésimo sexta edición del 16 al 22 de septiembre. La inscripción para participar ya está abierta y disponible en la página web oficial de la campaña europea, y se cerrará el mismo día 16, con el inicio de la semana.

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La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad. Asimismo, promueve la adopción de modos de transporte más sostenibles y fomenta el intercambio de buenas prácticas entre administraciones, entidades y organizaciones de toda Europa.

Este año, el tema elegido es “”. Una temática con la que la Comisión Europea invita a reflexionar sobre la influencia de la movilidad en la equidad y la colaboración intergeneracional. La campaña pone el foco en la necesidad de avanzar hacia sistemas de transporte que respondan a las necesidades de todos los grupos de edad, contribuyendo a construir ciudades más inclusivas, accesibles y sostenibles. Premios de la Semana Europea de la Movilidad En este marco, cada año la Comisión Europea convoca los Premios de la Semana Europea de la Movilidad en dos categorías distintas con el objetivo de premiar a aquellos ayuntamientos y organizaciones que hayan trabajado por promover una movilidad urbana sostenible en sus respectivos ámbitos.

La primera de las categorías, denominada European Mobility Week Award, reconoce el esfuerzo de las autoridades locales por concienciar y sensibilidad acerca de la necesidad de una movilidad urbana sostenible. Para poder optar a este premio se requiere que los ayuntamientos participen de manera activa en la Semana Europa de la Movilidad mediante la organización de actividades entre el 16 y el 22 de septiembre, la implementación de una o varias medidas permanentes en materia de transporte y la organización del Día Sin Coches el 22 de septiembre. Implicación de los municipios españoles Desde sus inicios en el año 2000, los municipios españoles han destacado por su alta participación en la Semana Europea de la Movilidad. En la edición de 2025, hasta 459 entidades de España se adhirieron a la iniciativa con un total de 1.132 actividades.

Además, en pasadas ediciones la SEM ha tenido una gran acogida entre la sociedad civil, organizaciones sociales, instituciones y empresas, que se han sumado a las actividades relacionadas con la movilidad sostenible para concienciar, en su ámbito de influencia, sobre el beneficio que genera elegir formas de movilidad no contaminantes. Durante el año 2025 las Medidas Permanentes implementadas en España han sido un total de 2418, llevadas a cabo por 190 municipios. La Dirección General de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es, desde el año 2025, responsable de la promoción, impulso, coordinación y documentación de esta iniciativa en nuestro país, en su calidad de Coordinadora Nacional de la Semana Europea de la Movilidad.

Los ayuntamientos, organizaciones, instituciones o empresas que tengan interés en adherirse a la Semana Europea de la Movilidad 2026, pueden dirigirse al correo: semanaeuropeamov@transportes.gob.es