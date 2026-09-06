La carretera que une Peñaranda con Ávila saldrá a licitación en las próximas fechas

Son varias las carreteras que verán un cambio de cara total en las próximas fechas por la Consejería de Movilidad. Según los datos recogidos por ICAL, se han adjudicado dos presupuestos diferentes destinados para los viales castellano y leoneses, incluyendo en el interior del lote a Salamanca como una de las provincias beneficiarias.

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Primeramente cabe destacar que de cara a conservar carreteras, se destinarán un total de 55,2 millones de euros tanto para las carreteras del territorio charro, como Burgos, León, Segovia y Zamora. Es decir, más de 10 millones de euros para cada una de las provincias de la región.

Por otro lado, también se ha contemplado una partida presupuestaria menor para el refuerzo del firme de las carreteras, siendo beneficiarias de estas subvenciones, en un futuro y tras licitarse, tres provincias, Ávila, León y Salamanca por un valor total de 9,3 millones de euros.

En cuanto a las carreteras que se han contemplado de manera propia, serán dos. Primeramente la SA-213, conocida comúnmente como la carretera de Bocacara, mientras que también reforzará el firme del tramo que une Peñaranda con la provincia de Ávila por Alaraz por la SA-105.