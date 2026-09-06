Salamanca concentra un peso clave en la mejora de carreteras de la Junta

La provincia de Salamanca desempeñará un papel destacado en la nueva partida inversora de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que destinará 60,4 millones de euros a las carreteras autonómicas en la segunda mitad del año. Este paquete se suma a los 86,2 millones de euros licitados en lo que va de ejercicio en Castilla y León.
Entre las principales actuaciones en suelo salmantino sobresale la mejora integral de la plataforma y el firme de la SA-213, la conocida carretera de Bocacara, con un presupuesto adjudicado de 6,8 millones de euros. Además, se licitará de forma inminente el refuerzo del firme de la SA-105, en el tramo entre Peñaranda de Bracamonte y Ávila, incluido en un paquete conjunto de 9,3 millones.
Salamanca también está incluida en la adjudicación de los contratos de conservación ordinaria de carreteras, que suman 55,2 millones de euros repartidos con otras provincias de la comunidad. A ello se añadirán las mejoras de la señalización horizontal y vertical, que contemplan expedientes específicos por provincia y un contrato de 3,59 millones para toda la red autonómica.