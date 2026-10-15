Desde el pasado 1 de octubre, se están llevando a cabo los talleres y las actividades impulsadas por el Instituto de las Identidades (IDES), puesto en marcha por la Diputación de Salamanca en colaboración con los ayuntamientos. En concreto, estas clases se integran bajo el nombre de Talleres de Cultura Tradicional del curso 2026-2027, que buscan transmitir el patrimonio cultural, los oficios artesanales y las tradiciones populares de la provincia.

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Según explican desde la organización, la participación de más de 300 alumnos en los talleres durante el pasado curso pone de manifiesto el interés por las artesanías, la música y las tradiciones populares de Salamanca.Así, esta iniciativa se enmarca en el programa correspondiente al trienio 2025-2028, durante el que se desarrollarán un total de 32 talleres en otros tantos municipios salmantinos. En concreto, cada una de estas actividades cuenta con dos horas semanales de clase, concentradas en una única sesión de tarde, de lunes a jueves.

El Instituto de las Identidades pone en marcha sus Talleres de Cultura Tradicional a lo largo de la provincia salmantina

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Este curso 2026-2027, ya comenzado, tendrá una duración de ocho meses y finalizará el próximo 31 de mayo de 2027. Así, en esta edición se impartirán 23 talleres, distribuidos en seis especialidades: cuatro de alfarería popular, tres de bordado popular, tres de dulzaina y redoblante, tres de encaje de bolillos, siete de gaita y tamboril y tres de gastronomía tradicional.

A excepción de los talleres de gastronomía, que tienen una duración de un curso escolar, el resto de las especialidades se desarrollan a lo largo de los tres cursos académicos que se integran en el programa. En el citado ámbito gastronómico, Barruecopardo, Cerralbo y Villarino de los Aires serán los municipios que acogerán los talleres dedicados al conocimiento y la difusión de la cocina tradicional salmantina.

La alfarería popular, por su parte, llega a El Cubo de Don Sancho, Garcibuey, La Vellés y Rollán. Los talleres de bordado popular, en cambio, se llevan a cabo en Poveda de las Cintas, San Pedro de Rozados y Santibáñez de la Sierra. Por su parte, Mozárbez, San Esteban de la Sierra y Santibáñez de Béjar acogen los talleres de canto y percusión; mientras que Cespedosa de Tormes, El Sahúgo y Valdecarros se convierten en sede de los de dulzaina y redoblante.

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