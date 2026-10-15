Los sindicatos denuncian públicamente la situación que atraviesa el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Salamanca

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian a través de un comunicado emitido este jueves la situación que está atravesando el Servicio de Extinción de Incendios perteneciente a la Diputación de Salamanca.

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En el escrito difundido a los medios de comunicación subrayan que "la Diputación lleva 16 meses sin abonar a los bomberos profesionales retenes, horas extraordinarias, domingos y festivos, cantidades pendientes desde junio de 2025".

A esto añaden que se suma la falta de personal y de medios materiales en los cuatro parques profesionales: Villares de la Reina, Ciudad Rodrigo, Béjar y Vitigudino.

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Igualmente exponen sus quejas ante las actuaciones de personal voluntario o ajeno al servicio profesional para cubrir determinadas necesidades del dispositivo de emergencias.