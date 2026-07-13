La Junta saca pecho por el desarrollo de más de 35 iniciativas desde 2024 para fortalecer el operativo INFOCAL

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha enviado un comunicado donde saca pecho por el desarrollo de más de 35 iniciativas desde 2024 para fortalecer el operativo INFOCAL dentro del proyecto europeo Interreg ATEMPO, un programa de cooperación transfronteriza con Portugal para reforzar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

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El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, Ángel Sánchez destacó varias mejoras durante las jornadas de conclusiones del proyecto ATEMPO, celebrada en Oporto. Entre ellas, mencionó la mejora de la operatividad de varias bases de medios aéreos y terrestres, como las de Vivinera (Zamora), Barco de Ávila (Ávila), Cueto (León) o Pedralba de la Pradería (Zamora); la incorporación de sistemas de detección y monitorización satelital de incendios; el desarrollo de una plataforma tecnológica para el Centro para la Defensa contra el Fuego de León; la adquisición de nuevos equipos de comunicaciones para los profesionales del operativo y la instalación sistemas fotovoltaicos en distintas infraestructuras.