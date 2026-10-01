Los alumnos del Miguel de Unamuno de Ledesma viven la experiencia en un pueblo sin gente

Un grupo de 25 alumnos y alumnas de 3 y 4 de la ESO del IESO Miguel de Unamuno de Ledesma han vivido una experiencia inolvidable gracias al Programa d Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados. Los escolares consiguieron el primer puesto entre todos los centros seleccionados lo que les ha permitido disfrutar de una semana de trabajo, convivencia y aprendizaje en Búbal, un pueblo del valle de Tena en el Pirineo oscense.

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El programa, del Ministerio de Educación, permite que adolescentes de dos centros educativos de España vivan durante dos semanas una experiencia personal y educativa muy importante gracias a la realización de actividades y trabajos desarrollados en enclaves rurales. Algo que permite que los alumnos comprendan la necesidad de cambio en nuestro modo de vida y lo fundamental de llevar a cabo una gestión ambiental que garantice el equilibrio entre las personas y su entorno, contribuyendo a la recuperación de estos enclaves abandonados.

Los alumnos han disfrutado de una semana conviviendo con otros alumnos y trabajando en uno de estos municipios abandonados.