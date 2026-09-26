UPL logra el compromiso de completar la señalización de Guadramiro, el Conjunto Histórico de Ledesma y el Dolmen de Zafrón

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL). En concreto, la proposición recoge el compromiso de completar la señalización turística en la carretera CL-517.

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En concreto, la iniciativa reclama la instalación de señales informativas sobre la Torre de Guadramiro, el Conjunto Histórico de Ledesma y el Dolmen de Zafrón en el sentido de circulación Portugal-Salamanca, además del ya existente.

En este sentido, han denunciado los leonesistas, el Ejecutivo autonómico había cumplido únicamente "a medias" el acuerdo parlamentario previo para señalizar estos activos patrimoniales, al haber colocado la cartelería exclusivamente en el carril con dirección Salamanca-Portugal.

Así, con la aprobación unánime de esta propuesta por parte de todos los grupos parlamentarios, las Cortes han corregido dicha deficiencia para dar cobertura al flujo de tráfico restante. Dicho texto pone como fecha límite el próximo año 2027 para que la Consejería competente ejecute las actuaciones.