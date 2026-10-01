La Junta de Castilla y León invertirá 200.000 euros en la rehabilitación de un tramo de la muralla de Ledesma, una de las actuaciones que el consistorio llevaba pidiendo desde hace un tiempo y que por fin verá la luz.

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Cabe recordar que esta parte del municipio charro fue declarada Bien de Interés Cultural en 1949, en la categoría de Conjunto Histórico, incluyendo dentro, como es lógico, la muralla de Ledesma.

El lugar que se rehabilitará será el lienzo oeste de la muralla, situado frente a la calle Cuesta de San Blas, donde se acometerán estas acciones en un diámetro aproximado de 7 metros y una altura de 7,50 metros. En el mismo lugar existen dos grietas que se han ido deteriorando con el tiempo y que parece que siguen avanzando, preocupando y acelerando el proceso de rehabilitación.

Con estos 200.000 euros, se van a acometer las obras necesarias para la consolidación y refuerzo del cubo ubicado en el tramo de muralla, así como las actuaciones precisas para garantizar el drenaje, impermeabilización y adecuada evacuación de aguas pluviales.