El Plan Socioeconómico de La Raya beneficia en Salamanca y Zamora a 41 nuevos emprendedores

La Consejería de Economía y Hacienda saca pecho de los nuevos emprendedores a los que ha alcanzado a través de los programas de reindustrialización de Tierra de Campos, La Raya y municipios mineros.

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La FAFECYL ha gestionado un total de 479 ayudas para el emprendimiento, que han facilitado el desarrollo de proyectos económicos en municipios de León, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca.

En concreto, el Plan Socioeconómico de La Raya, en las provincias de Salamanca y Zamora, ya ha beneficiado a 41 nuevos emprendedores que han recibido 615.000 euros.

Por otro lado, el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos –que abarca las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora–, con la segunda convocatoria de emprendimiento en vigor, ha apoyado a 74 nuevos empresarios, que han recibido un total de 1.110.000 euros de la Junta de Castilla y León.