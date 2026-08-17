El Plan Socioeconómico de La Raya beneficia en Salamanca y Zamora a 41 nuevos emprendedores

La Consejería de Economía y Hacienda saca pecho de los nuevos emprendedores a los que ha alcanzado a través de los programas de reindustrialización de Tierra de Campos, La Raya y municipios mineros.
La FAFECYL ha gestionado un total de 479 ayudas para el emprendimiento, que han facilitado el desarrollo de proyectos económicos en municipios de León, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca.
En concreto, el Plan Socioeconómico de La Raya, en las provincias de Salamanca y Zamora, ya ha beneficiado a 41 nuevos emprendedores que han recibido 615.000 euros.
Por otro lado, el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos –que abarca las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora–, con la segunda convocatoria de emprendimiento en vigor, ha apoyado a 74 nuevos empresarios, que han recibido un total de 1.110.000 euros de la Junta de Castilla y León.
La Junta ha convocado nuevas ayudas de apoyo al emprendimiento, donde figura que "los desempleados que se establezcan por cuenta propia y se den de alta como trabajadores autónomos en alguno de los municipios de Tierra de Campos, del Nordeste de Segovia o de La Raya, podrán obtener una ayuda no reembolsable de 15.000 euros por cada beneficiario, debiendo acreditar unos gastos de al menos 5.000 euros para el inicio de dicha actividad".