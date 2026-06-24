El planeamiento urbanístico de Villanueva del Conde, ganador del premio de Arquitectura de Castilla y León

Un estudio de arquitectura salmantino se ha hecho con el premio de Arquitectura de Castilla y León en la categoría de Planeamiento Urbanístico y Ámbitos de Rehabilitación, Regeneración Urbana con el proyecto de las normas urbanísticas de protección del Conjunto Histórico de Villanueva del Conde. Se trata de un proyecto en el que se ha tenido en cuenta la singularidad patrimonial de la localidad que cuenta con declaración de Conjunto Histórico. El proyecto ha sido desarrollado por Pablo Lombardía, Jorge Garrudo y Juan Carlos Navarro, de LNG Arquitectos.

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Se trata de un galardón que han conseguido Ex Aequo con otro proyecto desarrollado en Segovia, concretamente el Plan Director para la Conservación y Gestión del Paisaje Arqueológico del Cerro del Castillo de Bernardos.

Los salmantinos han recogido su galardón en una gala celebrada en León en la XIV edición de este premio organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE).