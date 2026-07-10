El agua de la urbanización Mirador de Villiquera de Castellanos vuelve ser apta para el consumo humano

El alcalde de Castellanos de Villiquera, Santiago Castañeda, ha anunciado que el agua de la urbanización Mirador de Villiquera vuelve a ser apta para el consumo humano.

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La decisión ha sido tomada al recibir la analítica en relación al agua de consumo y no detectarse impurezas, ni químicos que puedan afectar al ser humano.

Cabe recordar que fue el pasado 16 de junio donde otro bando del alcalde anunciaba que el agua no era apta, puesto que la medición había dado 15 µg/l en arsénico cuando el nivel máximo permitido es 10.