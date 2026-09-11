Villamayor presenta las actividades deportivas para la temporada 2026/2027

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del concejal de Deportes, Salvador Ruano, ha dado a conocer las actividades deportivas que habrá en el municipio durante la temporada 2026/2027.

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Entre la amplia oferta figura: fútbol sala, atletismo, patinaje, petanca, baloncesto, tiro con arco, fútbol 11, balonmano, hockey patines, duathlón/triathlón, pilates, golf, zumba, pádel del canto, yoga, fitness, tenis y pádel.

Todas las actividades requieren de inscripción previa para poder participar. Se puede realizar a través de los números de telefóno facilitados en el cartel.

En el caso del tenis y el pádel las instalaciones serán gratuitas hasta que esté en marcha la escuela deportiva.