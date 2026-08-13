Abioinnova amplía el número de proyectos empresariales con la apertura de una convocatoria permanente.
La incubadora municipal de biotecnología estrena tres modalidades de acceso que permitirán a los proyectos beneficiarse de sus servicios sin necesidad de instalarse en el centro
Abioinnova | Imagen de archivo
Abioinnova amplía el número de proyectos empresariales con la apertura de una convocatoria permanente.
Desde el consistorio salmantino indican que desde la puesta en marcha de Abioinnova se han ido incorporando de forma progresiva nuevas iniciativas hasta alcanzar las 16 empresas que hay actualmente activas en sus instalaciones de La Platina, siendo ya "un referente dentro de la estrategia municipal Salamanca Tech".
El Ayuntamiento prevé incorporar hasta un máximo de 10 nuevos proyectos, lo que situaría el programa en 26 empresas activas.
La principal novedad de esta convocatoria reside en las nuevas modalidades de acceso, que permiten a cada empresa o proyecto elegir el nivel de vinculación con Abioinnova según su fase de desarrollo y sus necesidades reales y la oferta de acceso a servicios avanzados (formación, mentorización, internacionalización y conexión con inversores), de forma presencial, virtual o híbrida, sin necesidad de ocupar espacio en el centro.
Se permite también la solicitud de un acceso combinado a espacio de trabajo y a los servicios avanzados, lo que se denomina como un modelo de incubación integral. Por último, está el ya conocido acceso exclusivo a espacios de trabajo, para proyectos que solo requieran instalaciones y equipamiento especializado.
Este nuevo modelo tiene carácter permanente: los proyectos podrán solicitar su incorporación en cualquier momento, conforme vayan alcanzando el grado de madurez tecnológica y empresarial necesario a través de las fases de preincubación, incubación y aceleración, agilizando así la entrada de nuevas iniciativas al programa.
El plazo máximo de resolución y notificación de las solicitudes es de seis meses desde su presentación en el registro del Ayuntamiento de Salamanca.
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