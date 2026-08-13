Abioinnova amplía el número de proyectos empresariales con la apertura de una convocatoria permanente

La principal novedad de esta convocatoria reside en las nuevas modalidades de acceso, que permiten a cada empresa o proyecto elegir el nivel de vinculación con Abioinnova según su fase de desarrollo y sus necesidades reales y la oferta de acceso a servicios avanzados (formación, mentorización, internacionalización y conexión con inversores), de forma presencial, virtual o híbrida, sin necesidad de ocupar espacio en el centro.