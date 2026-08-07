Una ciudad patrimonial preparada para el calor: Salamanca instala una nueva fuente de agua refrigerada en el centro histórico

Como ciudad Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales destinos turísticos

del interior de España, Salamanca recibió más de 735.000 viajeros durante 2025, el

mejor dato turístico de su historia, consolidándose como uno de los grandes polos de

atracción cultural y patrimonial del país. Los efectos del cambio climático, sumados a

la elevada presencia de visitantes y el intenso uso de sus espacios públicos, hace

especialmente relevante la incorporación de soluciones que contribuyan a mejorar el

confort térmico y el bienestar de los ciudadanos.