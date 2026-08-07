Una ciudad patrimonial preparada para el calor: Salamanca instala una nueva fuente de agua refrigerada en el centro histórico

El Ayuntamiento de Salamanca y Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de
aguas, han puesto en marcha una nueva fuente de agua refrigerada en el centro de la
ciudad, una actuación orientada a mejorar el bienestar de vecinos y visitantes.
La iniciativa refuerza el compromiso municipal con una ciudad más habitable, sostenible y preparada frente a las altas temperaturas
Fuente de Aqualia en la plaza del Mercado de Salamanca | Prensa Aqualia
El Ayuntamiento de Salamanca y Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de
aguas, han puesto en marcha una nueva fuente de agua refrigerada en el centro de la
ciudad, una actuación orientada a mejorar el bienestar de vecinos y visitantes.
La instalación se ubica en la Plaza del Mercado Viejo, junto al punto de recepción de
turistas y uno de los accesos al casco histórico de la ciudad. Al mismo tiempo, se
encuentra en la ribera del río Tormes junto a uno de los itinerarios peatonales y
ciclistas más utilizados por los salmantinos para la práctica de hábitos saludables.
Con esta iniciativa, Salamanca da un paso más en su estrategia de adaptación al
cambio climático y en la creación de espacios urbanos más confortables y saludables,
especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas tienen una
incidencia creciente en la vida cotidiana de las ciudades.
Como ciudad Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales destinos turísticos
del interior de España, Salamanca recibió más de 735.000 viajeros durante 2025, el
mejor dato turístico de su historia, consolidándose como uno de los grandes polos de
atracción cultural y patrimonial del país. Los efectos del cambio climático, sumados a
la elevada presencia de visitantes y el intenso uso de sus espacios públicos, hace
especialmente relevante la incorporación de soluciones que contribuyan a mejorar el
confort térmico y el bienestar de los ciudadanos.
La nueva fuente refrigerada permite disponer a los viandantes de agua fresca de
calidad, promoviendo además el consumo de agua del grifo frente al uso de envases
de plástico de un solo uso. De este modo, la actuación combina beneficios sociales,
ambientales y de salud pública, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y
economía circular impulsados por el Ayuntamiento de Salamanca.
Esta instalación forma parte de una línea de trabajo orientada a acercar el servicio
público de abastecimiento a la ciudadanía mediante infraestructuras innovadoras,
accesibles y eficientes, que contribuyan a mejorar la experiencia de quienes viven,
estudian, trabajan o visitan la ciudad.
El Ayuntamiento de Salamanca y Aqualia continúan así avanzando en la implantación de medidas que refuerzan la calidad de vida urbana, fomentando el uso responsable de los recursos hídricos y consolidando Salamanca como una ciudad comprometida con la sostenibilidad, el bienestar ciudadano y la adaptación a los desafíos climáticos del futuro.
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