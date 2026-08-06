Fallece a los 89 años de edad Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja Rural durante casi tres décadas

Andrés Gómez Mora, presidente de Eurocaja Rural durante 28 años, ha fallecido este jueves en Toledo a los 89 años de edad. En este sentido, el presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, han querido trasladar en "estos momentos de gran dolor y tristeza su más sentido pésame a la familia, su viuda y sus cuatro hijos" en nombre del Consejo Rector, del Comité de Dirección y de toda la plantilla de profesionales que componen la empresa.