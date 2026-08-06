Fallece a los 89 años de edad Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja Rural durante casi tres décadas

El 3 de octubre de 2011, por su parte, recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona, por sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su cargo, de forma que constituye una conducta ejemplar, digna de ser resaltada como mérito extraordinario". El 8 de diciembre de 2012 fue distinguido por la Academia de Infantería de Toledo como "Alférez Cadete de Infantería Honorífico", en reconocimiento a la cooperación de Caja Rural Castilla-La Mancha con la institución militar y por la valía y significación de su persona como transmisor de los principios propugnados por el Arma de Infantería.