Dehesa Grande obtiene el reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria nacional

Dehesa Grande, cooperativa ganadera referente en el sector del vacuno de carne, ha sido reconocida oficialmente como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una distinción que acredita a la cooperativa como una estructura empresarial agroalimentaria de referencia en España. Este reconocimiento se concede únicamente a entidades que cumplen criterios de dimensión, implantación supraautonómica, integración cooperativa y capacidad de vertebración sectorial en el ámbito agroalimentario nacional.

Publicidad Publicidad

Con esta acreditación, Dehesa Grande se incorpora al Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, reforzando su papel como cooperativa ganadera moderna, competitiva y preparada para afrontar los retos del sector. La distinción reconoce el trabajo de más de 600 ganaderos que integran la cooperativa y que, con su esfuerzo diario, han consolidado un modelo basado en la economía social, la profesionalización y la sostenibilidad.

Un impulso estratégico El reconocimiento como EAP supone un avance decisivo para Dehesa Grande, ya que acredita su capacidad para mejorar la estructuración de la oferta, incrementar la competitividad y fortalecer la posición de los ganaderos en la cadena de valor. La normativa que regula esta figura busca precisamente impulsar entidades asociativas más dimensionadas, innovadoras e internacionalizadas, capaces de competir en mejores condiciones en un mercado global.

El reconocimiento ha sido otorgado específicamente para el producto vacuno de carne, reforzando el liderazgo de la cooperativa en uno de los sectores estratégicos de la ganadería española. Además, Dehesa Grande desarrolla actividad comercial en distintas comunidades autónomas, consolidando una dimensión nacional que ha resultado clave para la obtención de esta distinción y que refuerza su papel como actor relevante dentro del sector agroalimentario español.

Para la cooperativa, esta distinción llega en un momento clave, marcado por la consolidación de nuevos proyectos estratégicos, la ampliación de infraestructuras y la profesionalización de sus equipos. Las futuras inversiones previstas, la mejora de los servicios a los socios y la apuesta por la comunicación y la marca refuerzan un modelo cooperativo que avanza con paso firme.