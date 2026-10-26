E.Leclerc Salamanca cambia de propietario

Tras la jubilación de su propietario, el hipermercado E.Leclerc Salamanca se prepara para el relevo al frente de la empresa. El nuevo propietario pertenece al grupo E.Leclerc y ya gestiona otro hipermercado de la enseña en España, por lo que conoce a fondo el modelo de negocio y los valores del grupo.

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Este cambio empresarial no afecta al empleo de la compañía, ni a la relación con sus proveedores y clientes, que seguirán contando con el mismo servicio y la misma cercanía de siempre. Tampoco afecta a la marca: el hipermercado seguirá siendo E.Leclerc Salamanca, manteniendo su identidad, su oferta y su compromiso con la ciudad.

E.Leclerc Salamanca es un hipermercado familiar y de gestión independiente, arraigado en la ciudad y muy cercano a sus clientes, a su equipo y a los proveedores locales. Ese carácter próximo y familiar es parte esencial de su identidad y seguirá guiando el día a día del establecimiento con el relevo, que se plantea como una evolución natural dentro de la misma forma de entender el negocio.

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E.Leclerc forma parte del principal movimiento europeo de comerciantes independientes. Su filosofía se basa en una política de precios bajos, bajo la premisa de “comprar más barato para vender más barato”, y en un fuerte compromiso con la vida local y con la defensa de los intereses de los consumidores. Esa filosofía se mantiene intacta con el relevo.

Sobre E. Leclerc

El hipermercado E.Leclerc forma parte del principal movimiento europeo de comerciantes independientes. Su filosofía se basa en combinar un proyecto empresarial con un compromiso social, participando activamente en la vida local y contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad. Uno de sus pilares fundamentales es su política de precios bajos, bajo la premisa de “comprar más barato para vender más barato”, lo que le permite ofrecer a sus clientes los precios más competitivos y asequibles de la zona. Además, E.Leclerc promueve valores como la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la defensa de los intereses de los consumidores, apostando por un comercio justo, responsable y cercano, que valora y potencia la importancia de las alianzas locales como motor de crecimiento compartido.