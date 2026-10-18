'Hijos de la Ruina' desata la locura en su concierto de Salamanca

Los raperos Natos, Waor y Recycled J, estuvieron presentes este sábado en la capital salmantina, donde el grupo que conforman bajo el nombre 'Hijos de la Ruina', desató la locura durante su concierto en el Multiusos Sánchez Paraiso.
Después de llenar el Multiusos, los artistas estuvieron disfrutando de la gastronomía salmantina en compañía de amigos en el restaurante Nero, con la presencia del empresario Antonio Hidalgo
El Grupo Hijos De La Ruina Con El Empresario Antonio Hidalgo En El Restaurante Nero
Los raperos Natos, Waor y Recycled J, estuvieron presentes este sábado en la capital salmantina, donde el grupo que conforman bajo el nombre 'Hijos de la Ruina', desató la locura durante su concierto en el Multiusos Sánchez Paraiso.
El icónico trío formado por Fernando Costa, Gonzalo Cidre y Jorge Escorial, que es su nombre de pila, ha regresado a los escenarios este año con uno de sus trabajos más ambiciosos: "Hijos de la Ruina Vol. 4".
Durante su actuación, los jóvenes raperos hacen un repaso a sus trayectorias, tanto juntos como por separado, consolidando el proyecto por el que llevan luchando desde su puesta en escena en el año 2012. Desde entonces llevan más de una década marcando a toda una generación con sus letras y canciones. Una pasión que también se ha hecho visible en Salamanca.
Después del concierto, los artistas estuvieron disfrutando de la gastronomía local en compañía de amigos en el restaurante Nero, con la presencia del empresario Antonio Hidalgo.
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