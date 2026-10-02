Suárez-Quiñones conoce el espacio instalador de Iberdrola a través de una experiencia inmersiva de realidad virtual

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el espacio de Iberdrola en el Congreso Nacional de CONAIF acompañado por el CEO de Iberdrola Energía España, David Martínez; el responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola en Castilla y León, Ignacio Antolín; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en
Salamanca, Eloy Ruiz; y la secretaria general de la Consejería de Industria, Saturnina Moro.