Suárez-Quiñones conoce el espacio instalador de Iberdrola a través de una experiencia inmersiva de realidad virtual

Como uno de los principales patrocinadores del Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (CONAIF), que se celebra estos días en Salamanca, Iberdrola reafirma su compromiso con los profesionales de la instalación, un colectivo fundamental para avanzar en la electrificación de la economía y la descarbonización de los usos energéticos, poniendo a disposición de todos los centros de formación de empresas instaladoras su herramienta de realidad virtual.