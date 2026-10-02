Los mejores productos locales llegan a E.Leclerc con la Semana de Salamanca en Bandeja

Embutidos, quesos, vinos, licores o dulces de la provincia de Salamanca invaden el pasillo central del Hipermercado E.Leclerc que acoge la Semana de Salamanca en Bandeja. Una iniciativa que busca que los clientes “conozcan los productos de Salamanca”, como ha asegurado Enrique Saiz, director del hipermercado que ha destacado que “siempre hemos tenido una vinculación muy fuerte con los productores salmantinos”.

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Por su parte, el diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, ha destacado la calidad de los productos salmantinos. “Son muchos los productores que están en nuestro territorio y tenemos que seguir apostando por ellos ya que también tienen una función social, trabajar con el territorio”, ha asegurado. Zaballos ha destacado que además de disfrutar de los productos de Salamanca, con más de 31 referencias expuestas en el pasillo central también hay espacio para la cultura y el patrimonio.

Así, además de que los clientes del hipermercado puedan adquirir productos de Salamanca en Bandeja, también disfrutarán de un programa complementario de degustaciones de diversos productos a diario. Además, el 6 de octubre habrá un showcooking con productos de la marca salmantina a cargo de David Monaguillo, los días 3 y 10 de octubre habrá bailes charros con el grupo Federico Lozano y, por último, el 3 y el 10 de octubre habrá teatro de marionetas con Asadina Animación.

Los productos salmantinos se mantendrán en el pasillo central hasta el próximo 10 de octubre.