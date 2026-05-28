La Inteligencia Artificial ya no es una promesa de futuro. Está cambiando empresas, automatizando tareas y transformando el mercado laboral a una velocidad nunca vista.
Claudio Mogilner Hendler, CEO de InternacionalWeb, lleva tiempo impartiendo formación sobre IA a empresas, trabajadores y estudiantes. Su mensaje es claro: adaptarse ya no es opcional.
Con más de 23 años vinculados a la transformación digital, desde InternacionalWeb trabajan actualmente en formación empresarial, automatización e implantación de herramientas de IA en distintos sectores. Y advierten de algo que muchas compañías todavía no quieren asumir: el cambio ya ha empezado.
Pregunta. ¿La Inteligencia Artificial está realmente cambiando el empleo o todavía estamos exagerando?
Sin ninguna duda ya lo está cambiando. Y además mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. El problema es que muchas personas todavía piensan en la IA como algo futurista, cuando en realidad ya está tomando decisiones, automatizando procesos y sustituyendo tareas en miles de empresas. Lo más preocupante es que los primeros afectados están siendo los puestos junior. Las tareas de entrada que antes servían para aprender una profesión ahora muchas veces las hace una IA en segundos. Eso cambia completamente el modelo laboral que hemos conocido durante décadas.
P. ¿Crees que las empresas españolas son conscientes de lo que viene?
Algunas sí, pero muchas todavía no. Hay empresas que siguen pensando que esto es “otra moda tecnológica”, como pasó en su día con internet o las redes sociales. El problema es que esta vez el impacto es muchísimo mayor. La IA no solo cambia cómo hacemos marketing o cómo vendemos. Cambia cómo trabajamos, cómo aprendemos, cómo nos organizamos e incluso cómo tomamos
decisiones. Desde InternacionalWeb llevamos tiempo viendo que muchas empresas quieren implantar IA simplemente para hacer más rápido lo que ya hacían antes. Pero la verdadera transformación no está ahí. Está en hacer las cosas mejor.
P. ¿Y qué deberían estar haciendo ahora mismo?
Formar a sus equipos. Sin duda. La empresa que piense que la solución es despedir personas para sustituirlas por IA probablemente esté cometiendo un error estratégico enorme. Las empresas más competitivas serán las que combinen talento humano y tecnología. La IA necesita supervisión, criterio, creatividad, empatía y visión. Todo eso sigue siendo humano. Por eso desde InternacionalWeb estamos trabajando mucho en formación práctica para empresas, trabajadores y estudiantes. Porque el verdadero riesgo no es la IA. El verdadero riesgo es quedarse quieto mientras todo cambia.
P. ¿Qué tipo de formación estáis realizando?
Estamos haciendo talleres y formaciones muy aterrizadas a la realidad. Explicamos qué está ocurriendo de verdad y cómo utilizar la IA en el día a día. Trabajamos desde conceptos básicos hasta automatización, productividad, prompts, creación de contenidos, análisis de datos o herramientas que ya pueden ahorrar horas de trabajo reales. Pero además intentamos concienciar. Porque muchas personas todavía no entienden la magnitud del cambio. Estamos impartiendo charlas y formaciones en empresas, asociaciones e instituciones, pero también directamente a estudiantes en institutos y centros de Formación Profesional, donde vemos una enorme necesidad de orientación sobre el futuro laboral y las nuevas habilidades que van a marcar los próximos años. Ahí detectamos algo muy importante: los jóvenes entienden rápido la tecnología, pero muchas veces nadie les está enseñando cómo utilizarla correctamente para construir su futuro profesional.
P. ¿La IA destruirá más empleo del que creará?
Va a destruir muchos empleos y muchas tareas. Eso ya está ocurriendo. Negarlo sería absurdo. Pero también van a aparecer nuevas oportunidades enormes para quienes sepan adaptarse. Lo que ocurre es que el mercado va mucho más rápido que la formación tradicional. Hay profesiones que desaparecerán parcialmente. Otras cambiarán por completo. Y surgirán nuevas especializaciones que hoy casi ni existen. La clave será la adaptación continua.
P. ¿Qué habilidades serán más importantes en los próximos años?
Curiosamente, muchas habilidades humanas van a tener todavía más valor. Pensamiento crítico. Comunicación. Creatividad. Capacidad de adaptación. Inteligencia emocional. Resolver problemas complejos. La IA puede generar textos, imágenes o código. Pero todavía necesita personas que
sepan pensar, interpretar y tomar buenas decisiones. Creo que estamos entrando en una etapa donde la excelencia humana será más importante que nunca.
P. ¿Te preocupa especialmente algo de esta revolución tecnológica?
Sí. La velocidad. La humanidad nunca había vivido tantos cambios en tan poco tiempo. Antes una revolución tecnológica tardaba décadas en implantarse. Ahora todo cambia en cuestión de meses.
Eso puede generar mucha desigualdad entre quienes se adapten y quienes no. También me preocupa que muchas empresas estén utilizando la IA únicamente para reducir costes, en lugar de utilizarla para mejorar el talento, innovar y construir organizaciones más competitivas.
P. ¿Y qué mensaje lanzarías a alguien que siente miedo ante la IA?
Que empiece a aprender hoy. No hace falta ser ingeniero ni programador. Pero sí entender qué está pasando y cómo utilizar estas herramientas. La IA no viene a sustituir a todas las personas. Pero sí puede dejar fuera a quienes decidan ignorarla. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo de adaptarnos. Y cuanto antes empiece alguien, más ventaja tendrá. Porque el futuro no será de quienes trabajen más horas. Será de quienes mejor sepan trabajar junto a la Inteligencia Artificial.