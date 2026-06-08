Un incendio de cultivo en Doñinos de Ledesma moviliza a varias dotaciones de bomberos

A las 13:20 horas de este lunes 8 de junio, un incendio era declarado en un campo de cultivo localizado en el municipio de Doñinos de Ledesma. Inmediatamente, hasta el lugar se han trasladado varias dotaciones de bomberos, procedentes tanto de la provincia de Salamanca como de la Junta de Castilla y León.

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Las fuertes rachas de viento, según ha conocido Salamanca24horas habrían incrementado la fuerza de las llamas propagándolas con mayor rapidez y provocando una gran humarera visible desde Ledesma.

Han estado trabajando en el lugar un total de 11 medios: hasta seis camiones autobomba, dos cuadrillas helitransportadas, un medio aéreo y un agente medioambiental; entre estas dotaciones, del cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca se encuentran profesionales procedentes de los parques de Ledesma, Villares de la Reina, Vitigudino y Lumbrales para controlar el fuego que permanece activo casi tres horas después.

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