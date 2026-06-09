Roban el tendido telefónico en el casco urbano de Rollán

El Ayuntamiento de Rollán ha denunciado que se ha producido un robo de cableado telefónico en pleno casco urbano. Según el consistorio es la segunda vez que ocurre en medio año ya que el pasado mes de diciembre tuvo lugar otro incidente con la línea ADSL de la localidad. Sin embargo, en esta ocasión el robo ha tenido lugar dentro del casco urbano del municipio.

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De hecho, según el Ayuntamiento los ladrones habrían roto una valla para poder acceder mejor a la parcela. El Ayuntamiento asegura que ya ha puesto en conocimiento el suceso a la empresa telefónica propietaria del tendido y ha pedido que retiren los cables cortados que han quedado suspendidos.

Robo Tendido Adsl Rollán

A raíz de este incidente el Ayuntamiento ha vuelto a insistir en la reapertura del cierre del cuartel de la Guardia Civil en la localidad. “Estos hechos no son aislados”, aseguran y afirman que “hemos visto cómo se han sucedido robos e incidentes en diferentes pueblos de la demarcación, generando una sensación de inseguridad entre los vecinos. Hoy, volvemos a exigir la reapertura del acuartelamiento de la Guardia Civil en Rollán. No se trata solo de recuperar un servicio, sino de garantizar la seguridad y la tranquilidad de quienes vivimos en nuestros pueblos”.