Un septuagenario herido tras sufrir una salida de vía en Horcajo de Montemayor

A las 11:44 horas, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente de tráfico en el municipio salmantino de Horcajo de Montemayor.

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El suceso, la salida de vía de un turismo, ha tenido lugar en la SA-220, en el kilómetro 15 y, producto de los hechos, ha resultado herido un hombre.

Así pues, en el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico junto a personal sanitario de Sacyl para atender a la víctima, de 75 años, y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.