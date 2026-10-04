Pedro Piqueras y el imitador y cómico Raúl Pérez se unen en Salamanca para celebrar cuatro décadas de España en la Unión Europea

El próximo 14 de octubre de 2026 a las 20:00 horas (apertura de puertas a las 19:40 horas), el Teatro Juan del Enzina de Salamanca acogerá la original cita "Europa, tenemos que hablar: 40 años que nos cambiaron la vida". Organizada por el centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la iniciativa conmemora las cuatro décadas de la entrada de España en la Unión Europea a través de un formato mixto que combina charla, diálogo, humor e imitación.

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El evento propone un mano a mano excepcional entre el periodista Pedro Piqueras y el imitador Raúl Pérez. Mediante este formato, el rigor del periodismo se cruzará con la comedia para repasar los momentos clave de la historia común europea, contando además con la aparición de diversos rostros conocidos de la política y la cultura encarnados por el humorista.