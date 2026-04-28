Las principales instituciones de Salamanca organizan una jornada para reflexionar sobre el voluntariado
Con inscripción previa, el Aula de Grados acogerá esta jornada abierta para todo el público
La acción voluntaria siempre ha destacado en Salamanca por ser un eje esencial en la capital del Tormes y en su provincia. De este modo, se ha organizado la IX Jornada de la Mesa de Voluntariado Social de Salamanca que tendrá lugar el próximo 12 de mayo en el Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca (sede central).
Bajo el título "Reflexionando sobre la columna vertebral del voluntariado", se tratarán los principales temas a seguir en cuanto al voluntariado y las acciones que se realizan en torno a ello.
Según han destacado desde la organización, este programa está abierto a personal técnico, personas voluntarias y cualquier persona interesada en conocer cuestiones sobre la acción voluntaria. La inscripción se puede realizar AQUÍ.
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