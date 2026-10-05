Muere el abulense Ángel Arroyo, exciclista profesional de la década de los 80

El exciclista profesional, Ángel Arroyo, ha fallecido este domingo a los 70 años en el hospital de Ávila, donde se encontraba ingresado desde hace quince días debido a una enfermedad.

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Arroyo, natural del Barraco, fue uno de los ciclistas españoles más exitosos de la década de los 80, llegando a ser segundo en el Tour de Francia de 1983, por detrás de Laurent Fignon.

El exciclista estuvo en activo desde 1979 a 1989 pasando por equipos como el Zor o el Reynolds. Logró llevarse varias etapas de la Vuelta España, así como del propio Tour de Francia.

Su muerte se ha sentido especialmente en su localidad natal, que ha decretado dos días de luto oficial y por el que las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta.