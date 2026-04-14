Ciudad Rodrigo crea una escuela transfronteriza de hostelería

Ciudad Rodrigo contará con una escuela de hostelería transfronteriza que se complementará con una ruta gastronómica y un espacio de innovación alimentaria. Se trata de un programa de Interreg entre España y Portugal denominado "Fort Cook" que ha sido presentado por el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias y el vicepresidente de la Cámara de Almeida, Alcino Morgado.

La iniciativa tiene una financiación de 991.606,73 euros con fondos europeos con el objetivo de contribuir a afrontar el desafío demográfico en la región fronteriza hispano-lusa mediante la creación de condiciones atractivas de vida y trabajo, potenciando la empleabilidad y la cohesión social a través de la cooperación transfronteriza, y para conseguirlo se desarrollan estos tres ejes principales: la creación de una Escuela de Hostelería transfronteriza en Ciudad Rodrigo, una Ruta gastronómica Hispano-Lusa y un Food Fab Lab.

La Escuela de Hostelería y el Food Fab Lab estarán ubicados en el nuevo edificio del Centro de Innovación Social y Territorial CIS “La Estrella”, donde se habilitarán espacios específicos como aulas de formación, sala de profesores, despacho de dirección, aseos, zona de restaurante y área de cocina, adaptando el inmueble a las necesidades del proyecto, según ha informado el Ayuntamiento de Miróbriga. Esta infraestructura tendrá un carácter plenamente transfronterizo, destinada tanto a alumnado de nacionalidad española como portuguesa, con el objetivo de mejorar las capacidades profesionales y la empleabilidad en ambos lados de la frontera.

El propósito de la Escuela de Hostelería hispano-lusa es fortalecer la empleabilidad y el desarrollo económico de la región fronteriza de Ciudad Rodrigo (España) y Almeida (Portugal). La escuela formará a profesionales del sector turístico y gastronómico, desde una perspectiva alineada con las necesidades y exigencias actuales del mercado laboral transfronterizo. Desde la escuela se ofrecerá una oferta educativa de calidad, mediante programas formativos especializados con los que mejorar las competencias profesionales.

Por su parte, con la creación de la Ruta Gastronómica Hispano-Lusa se pretende promocionar y poner en valor la riqueza culinaria y el patrimonio gastronómico de Almeida y Ciudad Rodrigo. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el turismo gastronómico y el desarrollo económico de la región fronteriza, posicionando la gastronomía local como un motor clave para el desarrollo económico de la región, preservando el patrimonio culinario rayano.

El proyecto contempla además el impulso de un Food Fab Lab, concebido como un espacio innovador para la experimentación gastronómica y la producción alimentaria. Este recurso favorecerá el emprendimiento, la innovación y la valorización de los productos locales, generando nuevas oportunidades económicas en el territorio.

El programa “Fort Cook” se enmarca en la colaboración impulsada por el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas, que permite a Ciudad Rodrigo y Almeida avanzar conjuntamente hacia un modelo de desarrollo sostenible, basado en la cooperación, la valorización de los recursos locales y la generación de oportunidades para la ciudadanía.