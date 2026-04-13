Concluyen las obras del acerado de la Plaza del Conde de Barcelona de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta ha concluido las obras de sustitución de parte del acerado de la céntrica plaza Conde de Barcelona. Unos trabajos que responden a las demandas vecinales y con las que el Consistorio pretende atajar las filtraciones de agua que estaban afectando a los garajes de la zona, según informa el consistirio de la localidad.

En concreto se ha intervenido en uno de los laterales de la plaza, en una superficie total de 123 m2, donde se ha picado y se ha retirado la antigua baldosa y, posteriormente, se ha impermeabilizado la cubierta de los garajes y los edificios contiguos. Una vez concluidos los trabajos iniciales, se ha instalado la nueva baldosa y se ha corregido la altura del rasante habilitando un pequeño murete para que los viandantes no se vean afectados por el desnivel.

Las obras han supuesto una inversión total de 19.723 euros y, como explicó la concejal de Obras, Marta Labrador, “era una actuación que nos pedían los vecinos, ya que esta plaza es una de las más transitadas de Santa Marta y esa circulación constante hace que los materiales se deterioren más rápido, provocando que el agua se filtre a través de las roturas”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Marta habilitó recientemente una barandilla en las escaleras situadas en uno de los accesos a la plaza, para facilitar la entrada y salida de las personas con movilidad reducida.