La iniciativa solidaria de un vecino de Santa Marta que recoge ropa y la envía a Marruecos

Una historia de Instagram ha vuelto a poner en marcha una cadena de ayuda que lleva años funcionando de forma discreta. Detrás está Ismael, un joven de 28 años de Santa Marta, que recoge ropa usada de su entorno para enviarla a Marruecos, donde su propia familia se encarga de repartirla entre quienes más lo necesitan.

“Yo envío ropa y normalmente mis amigos me la dan; luego la enviamos a Marruecos”, explica. La iniciativa no es nueva y es que la lleva haciendo desde pequeño “la ropa que se me iba quedando pequeña mi padre la enviaba, y cuando fui creciendo lo empecé a hacer yo”, añade.

Con el tiempo, ha conseguido implicar a su círculo cercano. Por eso utiliza Instagram, como él mismo aclara, de una forma muy concreta “no es por otra cosa, es para decírselo a mis amigos. Ellos saben que cuando tienen ropa que no usan me la van dando”.

El envío se realiza gracias a su familia. Un tío suyo, que trabaja en una agencia de transportes, aprovecha los huecos disponibles en los camiones. “Él me dice, tenemos un camión la semana que viene y hay sitio, y entonces mandamos todo lo que tenemos”, cuenta. Después, otro tío se encarga de repartir la ropa directamente en Marruecos “va por los pueblos y la va dando”, señala.

Ismael resume este gesto sin darle demasiada importancia “no hay intermediarios, ni hay nada. Toda la ropa llega a la gente que no tiene”. Y así, casi sin hacer ruido, cada envío acaba encontrando destino gracias a una red que funciona desde hace años entre familia y amigos. Una manera sencilla de ayudar que nace en Salamanca.