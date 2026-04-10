La Isla del Soto, epicentro del operativo municipal para el Lunes de Aguas en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes activará el próximo 13 de abril un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración del Lunes de Aguas, una de las jornadas festivas más multitudinarias del municipio, ante la previsión de una gran afluencia de vecinos y visitantes.

El operativo se centrará especialmente en la Isla del Soto y el paseo fluvial, los principales puntos de reunión, aunque también se ha habilitado el área deportiva Jorge D’Alessandro, en la urbanización Valdelagua, para dar respuesta a quienes opten por otros espacios cercanos.

En materia de seguridad, la Policía Local contará con dos patrullas en servicio especial desde las 11.00 hasta las 23.00 horas, que vigilarán tanto la Isla del Soto como el resto de zonas de mayor concentración. Este dispositivo se verá reforzado por la presencia de voluntarios de Protección Civil, encargados de apoyar la vigilancia y atender posibles incidencias sanitarias a lo largo del día.

El plan municipal incluye también un refuerzo de los servicios de limpieza, con la instalación de cuatro baños químicos —uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida— y la colocación de contenedores en los puntos más concurridos. Además, se han llevado a cabo trabajos de acondicionamiento del césped en las principales áreas de uso para facilitar la estancia de los asistentes.

Como medida adicional, la Isla del Soto ampliará su horario habitual y permanecerá abierta hasta las 23.00 horas, con el objetivo de facilitar el disfrute de la jornada en este enclave natural, uno de los más concurridos durante la festividad.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al respeto durante la celebración, destacando la importancia de disfrutar de la jornada de forma cívica en un entorno que cada año reúne a miles de personas tanto del municipio como de Salamanca.