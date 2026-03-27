Los niños que han plantado árboles en la Isla del Soto dejan sus nombres en un panel informativo

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, y la concejala de Medioambiente, Marta Labrador, han inaugurado el panel informativo donde se reflejan los nombres de los niños responsables de las últimas reforestaciones de la Isla del Soto. En concreto, los 240 alumnos de los colegios de Primaria que se suman a los 510 compañeros que en los últimos años han quedado inmortalizados en una instalación ubicada junto a la pasarela de la Aldehuela.

Como resaltó Mingo, que también estuvo acompañado por alguno de los protagonistas de la reforestación, “siempre nos ha parecido una gran idea que los más pequeños formen parte del desarrollo y mejora de nuestro gran pulmón verde, no solo por lo que les aporta en el terreno de la educación ambiental, sino también por el estrecho vínculo que establecen con su pueblo a través de esta conexión especial con el espacio natural más importante de Santa Marta”.

Los últimos niños que han participado en esta reforestación plantaron un total de 224 fresnos en la zona central de la Isla del Soto que se suman a otros ejemplares de la misma especie, así como los árboles frutales, sauces, alisos, chopos, álamos y saúcos que se han ido incorporando en los últimos años a la masa arbórea de la Isla.