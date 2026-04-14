Santa Marta implementa la oferta de los mayores y adquiere el equipamiento para jugar a tenis de mesa

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha adquirido todo el equipamiento y material necesario para la práctica del tenis de mesa con el objetivo de ampliar la oferta deportiva y de entretenimiento que pone a disposición del colectivo de mayores y en respuesta a sus demandas. Así, se han habilitado en el Edificio Sociocultural dos mesas plegables que permiten jugar de manera individual, por parejas o dobles, además de 8 palas y 100 pelotas.

Como explicó la concejala del área, Mari Cruz Gacho, “el colectivo de mayores de Santa Marta es muy activo y participativo, por lo que siempre intentamos dar respuesta a sus demandas. En esta ocasión nos han solicitado un equipamiento que estaba a nuestro alcance y con el que garantizamos que la oferta de ocio y entretenimiento sea más variada y acorde a todos los gustos”.

Desde la Concejalía de Deportes, encabezada por Jorge Valiente y que ha sido la encargada de gestionar la adquisición del nuevo material, señalan que “nuestra apuesta por la práctica deportiva va más allá de los límites de edad, ya que queremos llegar al mayor número de vecinos diversificando la oferta con todo tipo de disciplinas disponibles en Santa Marta”.