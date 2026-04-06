Santa Marta inicia los cursos de competencias digitales para mayores

El Ayuntamiento de Santa Marta ha iniciado el curso “Iniciación al mundo digital”, una formación enmarcada en los cursos gratuitos de competencias digitales que el Ayuntamiento de Santa Marta, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, pone a disposición de los mayores de 60 años.

Un total de 15 alumnos completarán hasta el martes 14 de abril un total de 12 horas de formación que continuarán con otros cuatro cursos distribuidos en las siguientes fechas, según ha informado el Ayuntamiento:

- “Apps útiles para la gestión de trámites online”, (del 20 al 28 de abril).

- “Inteligencia Artificial y ocio: apps para disfrutar”, (del 4 al 12 de mayo).

- “Creatividad con Inteligencia Artificial: herramientas y apps”, (del 18 al 26 de mayo).

- “Tu banca digital: compras seguras en línea” (del 1 al 9 de junio).

El objetivo es combatir la brecha digital que fundamentalmente afecta al colectivo de mayores y que, durante estas sesiones formativas, podrán aprender a manejar las herramientas tecnológicas y mejorar su vida y su bienestar social desenvolviéndose con más seguridad en el entorno digital. Además, al finalizar los cursos, los participantes recibirán un certificado que acreditará los conocimientos y competencias adquiridas.