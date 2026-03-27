Santa Marta renovará las tuberías de la calle Prado Pocito y construirá una nueva zona deportiva en Valdelagua

Santa Marta de Tormes renovará las redes de abastecimiento de la calle Prado Pocito, en la urbanización de Valdelagua, gracias a una modificación de crédito que ha sido aprobada en la mañana de este viernes en el pleno.

En la sesión plenaria dirigida por el alcalde del municipio, David Mingo, se ha especificado que la modificación de crédito tiene 213.231 euros con cargo al remanente de tesorería que permitirá acometer diferentes proyectos y mejoras en el municipio.

De ese dinero, 53.306 euros se destinarán al proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de la calle Prado Pocito; el objetivo es poner fin a las averías que se venían produciendo de forma continuada debido a la antigüedad de las tuberías.

A mayores, 48.381 euros se destinarán a la construcción de una nueva zona deportiva en el Paseo Valdelagua y 58.517 euros a sufragar los gastos de desarrollo de los dos Programas Mixtos de Formación y Empleo que se pondrán en marcha a lo largo de este 2026. Otros 30.371 euros irán destinados a ejecutar el enlosado de las piscinas y 17.749 euros a la reparación de las pistas de tenis de la zona deportiva de La Raqueta. Los 4.906 euros restantes serán para asfaltar la rotonda del avión.