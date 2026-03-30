Santa Marta renueva el acerado de la calle Unicef

El Ayuntamiento de Santa Marta ha iniciado las obras para reponer las aceras deterioradas y realizar mejoras estéticas en la calle Unicef, junto al colegio Miguel Hernández de la localidad, una de las más transitadas del municipio debido a su cercanía con distintos servicios municipales. Según el Consistorio de la localidad, su objetivo es rehabilitar las calles que sufren un mayor desgaste y mejorar la seguridad peatonal y del tráfico rodado.

Además del centro educativo, se encuentra también la biblioteca municipal y la escuela de Música y Danza. El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha visitado, en compañía de las concejalas Marta Labrador y Silvia González, el avance de unas obras muy demandadas por los vecinos del barrio que, en los últimos años, han visto como se ha rehabilitaba el entorno con distintas actuaciones como la ampliación de las plazas de aparcamiento con vistas a dar servicio durante la salida y entrada de los niños en el colegio.

En concreto, en la calle Unicef se está demoliendo el acerado existente para reponerlo y rematarlo con terrazo de imitación a piedra natural, que supondrá una importante mejora estética.

Como resaltó Mingo, “esta actuación, aunque solo afecta a una calle, supone un desembolso de 42.000 euros. Un desembolso totalmente necesario porque las inversiones en la mejora de nuestras calles son siempre una prioridad”.

Esta actuación se sufragará con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León de 2025 que asume el 75% de la inversión, mientras que el Ayuntamiento de Santa Marta hace frente al 25% restante.