Santa Marta de Tormes rendirá homenaje a seis matrimonios en la gala “Toda una vida” que se celebrará el jueves 26 de marzo a las 18:30 horas en el Auditorio Enrique de Sena.

En la presentación de la gala, la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho declaró respecto a esta actividad que “nos parece la mejor manera de reconocer la importante aportación a nuestro municipio de aquellas parejas más consolidadas que nos han escogido para desarrollar su proyecto de vida ayudando así a hacer pueblo”.

Los seis matrimonios homenajeados los forman Rosa y Ramón, Vicenta y Pedro, Julia y Julián, Julia y Vicente y Fátima y Ángel, quienes residen actualmente en el municipio; mientras que Tere y Juan también estarán presentes aunque viven en la residencia Colisée. Todos ellos recibirán un ramo de flores, a la vez que podrán visualizar en compañía de sus familiares y amigos una galería de imágenes en formato vídeo sobre su amplio recorrido como pareja con los momentos más señalados de su vida juntos.

La gala contará con la actuación de la agrupación de canto de la Escuela Municipal de Música y Danza de Santa Marta que será la encargada de abrir y cerrar el acto que tendrá una duración aproximada de una hora.