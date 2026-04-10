Así será el primer festival de Rock Berenguela en Villares de la Reina

Villares de la Reina se prepara para una intensa jornada de música celebración del primer Festival Rock de la localidad que llevará el nombre de ‘Berenguela’. El evento tendrá lugar el sábado 16 de mayo en la nave multiusos del municipio, ofreciendo seis horas de rock ininterrumpido desde las 17:00 hasta las 23:00 horas.

El cartel de esta primera edición cuenta con la participación de los grupos Foxy Lady, Vacío Legal, Reventros, Tarmas y The Bernardas. El Ayuntamiento de la localidad ha anunciado que la entrada para disfrutar del festival es gratuita.

Además de las actuaciones musicales, el festival tiene un marcado carácter benéfico. Durante el transcurso de la tarde, los asistentes podrán adquirir camisetas exclusivas del evento por un precio de 15 euros y todo lo recaudado se destinará a una ONG.