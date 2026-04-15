El DA2 se convierte en un bosque gracias a una exposición organizada en colaboración con el instituto Fernando de Rojas

Hasta el próximo 7 de junio el DA2 acogerá una muestra realizada en colaboración con el instituto Fernando de Rojas de la capital salmantina. Un proyecto que nació hace nueve años cuando el centro de arte contemporáneo de Salamanca (DA2) abrió sus puertas a la presentación del Proyecto ‘Miradas’, una iniciativa del ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil del IES Fernando de Rojas, con el objetivo de visibilizar las necesidades de la infancia y generar una reflexión de la sociedad al respecto. Durante todo ese tiempo ha seguido experimentando y proponiendo otras formas de enseñanza que trasciendan los muros del aula. ‘Miradas’ es un tiempo de experimentación que pretende aportar otros modos de entender la educación, el juego y el arte, de la mano del artista Juanvi Sánchez y del profesorado del ciclo.

La muestra de este año lleva por título ‘Jugar por naturaleza’ y consiste en pasear por el DA2 como quien pasea por el bosque, disfrutando y sintiendo cada uno de los pasos, dejándose sorprender por todo lo vivo que nos envuelve, nos acoge o reclama nuestra atención. Naturaleza y centro de arte dialogan, tienen un mismo lenguaje que nos habla de descubrir mientras nos descubrimos, del valor de estar presentes mientras los ciclos se suceden y todo cambia.

Y así, transitamos por el bosque, que ahora son obras colgadas sobre el muro, ahora una instalación o una rama recogida al lado del río… y jugamos, experimentamos, aprendemos. Al final de este tiempo compartido, entre todos y todas se genera una exposición que recoge el proceso vivido, y una instalación de juego: las y los más pequeños serán entonces protagonistas, y sus familiares, y las escuelas infantiles...