María Casquero presenta 'Bellatrix', una historia sobre el legado de 25 mujeres

La escritora salmantina María Casquero presenta en la tarde de este miércoles ‘Bellatrix’, una publicación en la que invita al lector a adentrarse en una constelación de mujeres inolvidables que, a través de la ficción, recuperan el lugar que les corresponde en la memoria colectiva y en el corazón de quienes se acerquen a sus páginas. Se trata de un libro lleno de relatos biográficos que "trascienden los datos para convertirse en narraciones vivas, capaces de emocionar, inspirar y dejar huella en el alma de sus lectores".

La presentación tendrá lugar a las 19.00 horas en la Torre de los Anaya en un acto de entrada libre. En él, la autora mostrará su trabajo que entrelaza realidad y ficción de las vidas de veinticinco mujeres que desafiaron la oscuridad para dejar su legado en el mundo. Así, con algunas licencias creativas, la autora conduce al lector desde Katherine Johnson, Sally Ride y Mae Jemison, que llevaron su genio más allá de la atmósfera, hasta Ada Lovelace, Hedy Lamarr y Rosalind Franklin, capaces de imaginar futuros imposibles desde los márgenes de la ciencia; pasando por Ruth Bader Ginsburg, símbolo de la justicia y de la conquista de derechos igualitarios.

Tal como recoge el epílogo de este libro ‘no todas las conquistas implican mapas, guerras o premios. A veces, el mayor descubrimiento ocurre cuando alguien encuentra una verdad que emerge del fondo de una historia silenciada, o cuando una vida olvidada por siglos vuelve a ser recordada’.