Del 3 al 6 de septiembre tendrá lugar en Salamanca una competición internacional de pádel

Del 3 al 6 de septiembre se celebra en Salamanca una competición internacional de pádel en la que participarán más de 200 padelistas.

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Este torneo en el que colabora el Ayuntamiento de Salamanca está avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), la Federación Española de Pádel (FEP) y la Delegación Territorial de Pádel de Castilla y León, reforzando el papel de Salamanca como sede de referencia para eventos deportivos de ámbito nacional e internacional.

Durante la presentación del FIP Promises Salamanca 2026 que ha tenido lugar en la mañana de este viernes 4 de septiembre, la concejala de Deportes, Almudena Parres ha destacado que la ciudad vuelve a situarse en el calendario internacional del pádel gracias a esta cita.