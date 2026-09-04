La programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca para este 4 de septiembre

Primera jornada de la programación deportiva de las Ferias y Fiestas de Salamanca. Y arranque del vigésimo cuarto torneo de fútbol sala Virgen de la Vega, organizado por Asafusa, en diferentes pabellones de la ciudad. La competición se disputará desde este viernes y se alargará hasta el domingo 13 de septiembre.

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También dará inicio la Intercontinental Senior Cup&Tour Supreme Pickleball, que se disputará durante el viernes, sabádo y domingo. La competición, organizada por el Pickelball Salamanca, se jugará en las pistas de tenis del Helmántico.