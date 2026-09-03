Tres partidos en el Trofeo Ciudad de Salamanca de fútbol sala

El Pabellón Municipal de La Alamedilla acogerá este sábado el primer Trofeo Ciudad de Salamanca de fútbol sala. Y lo hará con tres partidos del Salamanca Fútbol Sala, que también realizará la presentación de sus equipos.

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El trofeo comenzará a las 12:30 horas con el partido juvenil de División de Honor entre Agrocesa Crianza Ibérica y FS Salamanca - Intersala. Por la tarde, a las 17:00 horas, se enfrentarán los equipos de Tercera División de FS Salamanca y River Zamora. El trofeo concluirá con el partido de Segunda B entre Energía Duero FS Salamanca y River Zamora.